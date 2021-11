Controlli su strada: sotto la lente chi usa lo smartphone mentre guida

Numerose le violazioni al codice della strada e ancora troppa la gente che si distrae alla guida utilizzando lo smartphone. Questo emerge complessivamente dai controlli straordinari sul territorio acese svolti dal commissariato di Acireale, nell'ambito del modulo operativo Trinacria, nel pomeriggio dello scorso 24 novembre. Il dispositivo, che sarà riproposto nelle prossime settimane dal personale della polizia, appartenente al commissariato di Acireale e al reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo privilegiando la prevenzione e repressione di reati in genere, delle violazioni al codice della strada e degli altri fenomeni d’illegalità evidenti. Per i servizi sono stati impiegati 2 equipaggi automontati del commissariato e 2 pattuglie del reparto prevenzione crimine sicilia orientale. Spono stati fatti posti di controllo in piazza Indirizzo e piazza Dante, oltre ad aver effettuato controlli in forma itinerante nei confronti di 55 persone e 39 veicoli. Sono state inoltre elevate 10 contravvenzioni (di cui 1 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile; 2 per la mancata revisione; 3 per l’uso di cellulare alla guida; 1 per la mancata esibizione di documenti al controllo; 1 per guida senza patente; 1 per incauto affidamento; 1 per guida di motoveicolo senza casco). Per le queste violazioni si è proceduto a 2 fermi amministrativi e 1 sequestro amministrativo di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria. In particolare, l’attenzione è stata rivolta all’irresponsabile pratica di adoperare lo smartphone mentre si è alla guida, con grave pericolo per la sicurezza propria e altrui. Complessivamente, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari ad euro 7 mila circa.