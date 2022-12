Controlli a San Berillo: tre denunce e multe per seimila euro

I carabinieri della compagnia di piazza Dante, del 12° Reggimento Sicilia ed in collaborazione con il nucleo radiomobile del comando provinciale, sono stati impegnati in un servizio di controllo che si è concentrato nel quartiere di San Berillo. Sono stati effettuati numerosi controlli su strada, identificando un’ottantina di persone e controllando una trentina di veicoli. Un 40enne catanese è stato denunciato per ricettazione, perchè sulla sua auto c'erano attrezzature edili, delle quali non è stato in grado di fornire informazioni sulla provenienza, verosimilmente trafugate presso un cantiere. I militari dell’Arma hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne catanese, trovato in possesso di 6 involucri contenenti marijuana, poi sottoposta a sequestro. È stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza un 27enne di Acireale, trovato alla guida di un’auto in evidente stato di alterazione psicofisica. Per il giovane, sottoposto all’alcool test, è risultato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l con conseguente ritiro e sospensione della patente di guida. A seguito dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno rilevato diverse infrazioni, elevando sanzioni amministrative per un importo di oltre 6 mila euro ed il fermo amministrativo operato per un veicolo.