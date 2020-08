Coronavirus, 24 nuovi casi positivi in Sicilia: +10 a Catania

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 25 agosto 2020

Da 65 casi rilevati ieri ai 24 di oggi, con 10 nuovi contagi a Catania. Calano notevolmente, nelle ultime 24 ore, i casi degli attuali positivi per Coronavirus in Sicilia. Dieci invece i pazienti in terapia intensiva (ieri erano nove) e ancora nessun decesso. E' quanto si evince dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi sale a 947. Sono in tutto 53 le persone ricoverate con sintomi, 884 invece coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Sono 4.091 i casi totali di Coronavirus dall'inizio della pandemia. Da segnalare un'impennata di guariti: ieri erano 2.834, oggi invece 2.858 (+24).

Il bollettino di oggi in Italia: 4 morti e 878 nuovi casi

Attualmente positivi: 19.714

Deceduti: 35.445 (+4, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 206.015 (+353, +0,17%)

Ricoverati: 1.124 (+14) • di cui in Terapia Intensiva: 66 (+1)

Tamponi: 8.125.892 (+72.341)

Totale casi: 261.174 (+878, +0,34%)

