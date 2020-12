Coronavirus, calano i ricoveri: in Sicilia +1399 nuovi casi, + 614 a Catania

Sono 1.399 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: i tamponi effettuati sono stati 10.773. Scendono ancora i posti occupati in terapia intensiva e i ricoveri in generale mentre si segnalano 34 nuovi decessi ma anche un alto numero di guariti (1.259). La suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 357, Catania 614, Messina 86, Ragusa 55, Trapani 69, Siracusa 87, Agrigento 49, Caltanissetta 78, Enna 4. Complessivamente rimangono ospedalizzate 1.517 persone. Gli attualmente positivi sono 40.730 mentre 38.993 persone sono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 1 dicembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.