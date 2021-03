Coronavirus, in Sicilia 679 nuovi casi: +150 nella provincia etnea

Sono 679 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia a fronte dei 25.677 tamponi processati nelle ultime 24 ore (Ieri i nuovi contagi segnalati erano 672). Si registra dunque una incidenza di positivi del 2,6% circa. L'Isola è all'undicesimo posto per numero di contagi giornalieri e da lunedì si appresta a cambiare colore: il decreto legge approvato dal governo oggi e che entrerà in vigore da lunedì 15 marzo stabilisce il passaggio ad "arancione".

I nuovi decessi sono stati 13 e portano il totale a 4.318. Il numero degli attuali positivi è di 13.796, con un aumento di 274 casi rispetto a ieri. I guariti sono 392. I ricoverati sono 772, 1 in più rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 101, uno in più rispetto a ieri. La distribuzione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3. Questi i dati forniti oggi, 12 marzo 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.