Covid, oltre 10 mila i nuovi contagi ma la Sicilia resta gialla

La Sicilia si salva e resta in "zona gialla", nonostante tutti i parametri siano da "arancione". Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, ministero della Salute e Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza infatti ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione. Tutte le altre restano invariate. Dunque nessun cambio di colore per l'Isola. Anche se secondo i dati Agenas diano un occupazione delle terapia intensive al 20% e dei posti letto nei reparti ordinari al 34%. Più un'incidenza di 1.450 casi su 100 mila abitanti. Ma nel frattempo i comuni che diventano zona arancione diventano 146, otto sono nel Palermitano.

Intanto secondo il bollettino di oggi in Sicilia si registrano 10.023 nuovi contagi su 50.567 tamponi processati, con il tasso di positività che sfiora il 20%. Difficile dire se il picco sia stato già raggiunto, ma da un paio di giorni - almeno i nuovi casi - sembrano essere in calo. Anche negli ospedali, rispetto a ieri, la situazione è solo lievemente peggiorata: nei reparti ordinari ci sono 1.307 persone (+7), mentre in terapia intensiva sono 165 (+2) con però 15 nuovi ingressi. I decessi comunicati sono 21, anche se la Regione precisa che 6 sono riferiti a ieri, 11 a mercoledì, uno a martedì, 2 a giorno 9 e uno al 4 gennaio. I guariti sono appena 875, mentre gli attuali positivi diventano 159.593 (+9.127).

La mappa dei contagi per provincia: Palermo 2.492, Catania 2.957, Messina 674, Siracusa 1.018, Trapani 458, Agrigento 856, Ragusa (724), Caltanissetta 699, Enna 145.

Perché la Sicilia resta zona gialla

Intanto le Regioni hanno chiesto al governo di non calcolare tra i posti occupati Covid chi arriva in ospedale con altre patologie e per altri motivi non Covid - traumi, infarti, operazioni chirurgiche - e si scopre solo lì, al momento del test in ingresso, positivo. Anche se come spiega il commissario Renato Costa "al momento non abbiamo ricevuto alcuna circolare ministeriale, riteniamo comunque importantissima la possibilità di non computare gli asintomatici ricoverati negli ospedali per altre patologie: spesso si tratta di positivi non di malati Covid".

Sono diverse le persone in queste condizioni, ci sono per esempio casi di pazienti in terapia intensiva per incidenti stradali risultati positivi che vengono inseriti nella statistica Covid nonostante non abbiano i sintomi del virus. "Il dato complessivo di questi pazienti potremmo estrapolarlo senza alcun problema", afferma ancora Costa. Dalle prime stime il "taglio" si aggirerebbe intorno al 30%. Ma dai rumors pare che il Comitato tecnico scientifico voglia bocciare questa richiesta.

Perchè dunque la Sicilia è rimasta gialla? Molto probabilmente il monitoraggio ha preso in considerazione i valori dei giorni precedenti quando ancora sull'Isola i parametri dei ricoveri non superavano la soglia del 20% nelle aree critiche e del 30% in quelle non gravi.

Il Covid in Italia

Il bollettino di oggi registra 186.253 casi e 360 decessi. Ieri i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore erano stati 184.615, con 316 nuovi decessi, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività oggi arriva al 16,4%, rispetto al 15,6% segnato il giorno precedente. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 140.548. I dimessi guariti in totale sono 5.817.138. I pazienti in terapia intensiva sono 1.679, 11 in più rispetto ieri, con 136 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 18.019, 371 in più rispetto al giorno prima. Gli attualmente positivi in Italia sono 2.398.828. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 8.356.514.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 14 gennaio 2022