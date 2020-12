Coronavirus, in Sicilia 1087 nuovi casi e 31 morti: a Catania +403 contagi

Sono 1.087 i nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte degli oltre 9 mila tamponi effettuati. Si segnalano 31 nuovi decessi e 928 guariti. Scendono ancora i ricoveri, sia quelli ordinari che quelli in terapia intensiva: sono attualmente 185 i posti occupati in terapia intensiva da pazienti covid circa il 22% di quelli disponibili (808). La suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane è la seguente: Catania continua ad essere la provincia più colpita con 403 nuovi contagi. Palermo 222, Messina 110, Ragusa 55, Trapani 125, Siracusa 29, Agrigento 82, Caltanissetta 21, Enna 40. Gli attualmente positivi sono complessivamente 35.969 mentre 34.559 persone si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 15 dicembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.