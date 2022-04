Covid, pochi tamponi per Pasquetta: in Sicilia i nuovi casi sono quasi duemila

Sono poco meno di duemila i nuovi casi Covid in Sicilia, 1.961 per la precisione. Ovviamente sono numeri che vanno "pesati" visto gli ultimi due giorni festivi dove si sono fatti molti meno tamponi rispetto alla media giornaliera: 10.944. Il tasso di positività sfiora dunque il 18%. Da capire - ma bisognerà aspettare una decina di giorni - se Pasqua e Pasquetta porteranno a un balzo dei contagi.

Intanto la situazione negli ospedali vede i posti letto occupati in aumento, ma anche qui c'è da considerare il fatto che solitamente durante i giorni festivi si fanno meno dimissioni. Nei regimi ordinari ci sono 934 persone (+36), mentre i pazienti in terapia intensiva - dove si registrano 5 nuovi ingressi - ci sono 52 pazienti (+3). I decessi comunicati sono 10, di cui 8 negli ultimi due giorni e due relativi ai giorni 15 e 16 aprile. I guariti sono appena 469 e gli attuali positivi diventano 1.599.

Nelle province - precisano dalla Regione - vengono caricati 117 casi relativi a giorni precedenti: Palermo 603; Catania 313; Messina 465; Siracusa 119; Agrigento 98; Trapani 165; Ragusa 184; Caltanissetta 91; Enna 40.

Il Covid in Italia

Secondo il bollettino di oggi martedì si contano 27.214 nuovi contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore. Lo dicono i dati del ministero della Salute. Per quanto riguarda i tamponi, se ne contano 174.098 (molecolari e antigenici) quando ieri erano stati 105.739. Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 17,4% di ieri. Sono 422 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10 mila.

