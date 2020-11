Coronavirus, in Sicilia 1.322 nuovi casi: nella provincia etnea +292

Alla vigilia dell'entrata in vigore delle restrizioni previste dalla classificazione dell'Isola in zona “arancione”, in Sicilia si registrano 1.322 nuovi casi di coronavirus a fronte dei 9.497 tamponi effettuati. Si registrano 25 nuovi decessi ma anche 389 guariti e vengono segnalati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva. Complessivamente rimangono ospedalizzate 1.147 persone. La suddivisione dei nuovi positivi suddivisi per province è la seguente: Palermo 531, Catania 292, Messina 99, Ragusa 117, Trapani 86, Siracusa 152, Agrigento 2, Caltanissetta 23, Enna 20. Gli attuali positivi nel territorio regionale sono 18.526 mentre 17.222 persone sono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 5 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.