Coronavirus, in Sicilia nuovi casi in aumento: a Catania +90 contagi

Ancora in crescita il numero dei nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia: sono 859 quelli segnalati oggi (ieri erano 789) a fronte degli oltre 23 mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ci sono 15 nuovi decessi e 521 guariti. Il dato dell'incidenza dei casi su 100 mila abitanti negli registrato negli ultimi sette giorni arriva a 97. Mentre cresce di 4 il numero dei ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri in regime ordinario calano di 5 unità. I nuovi casi nelle province sono così ripartiti: Palermo 370, Catania 90, Messina 81, Siracusa 58, Trapani 37, Ragusa 55, Caltanissetta 75, Agrigento 61, Enna 32. Complessivamente rimangono positive 15.784 persone mentre 14.937 si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino diffuso oggi 19 marzo 2021 dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 nell'Isola. Riparte la campagna vaccinale

La campagna vaccinale riparte dopo l'ok dell'Ema all'utilizzo del vaccino AstraZeneca, segnando un balzo: oggi sono state somministrate 12.033 prime dosi e 8.343 richiami. Circa il doppio rispetto a ieri. La copertura vaccinale quindi arriva al 3,54 % della popolazione.