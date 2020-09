Tremestieri Etneo, il candidato sindaco Nicosia positivo al coronavirus

"Sono risultato positivo al Covid”. Così Santo Nicosia, candidato sindaco a Tremestieri Etneo. In un video postato sulla sua pagina Facebook spiega che venerdi 11 settembre, dopo aver fatto il tampone, ha scoperto di essere positivo al coronavirus. “Ho già informato l’Asp – spiega Nicosia - e sono in isolamento. Il virus, come sapete, è invisibile e insidioso. Non so dove lo abbia contratto. Ma capirete che in campagna elettorale si incontrano tante persone e nonostante le dovute precauzioni sono stato contagiato. Non ho avuto alcun sintomo e continuo a non averne. Sto bene. Avverto solo un po’ di stanchezza e un affaticamento vocale. Come molti di voi sanno l’onesta e la trasparenza sono per me, da sempre, una priorità. E lo sono ancora di più adesso che ho deciso di candidarmi a sindaco di Tremestieri Etneo. Per senso di responsabilità ho ritenuto fosse corretto informarvi”.

Nicosia ha rassicurato tutti e in particolare il suo gruppo politico: “la campagna elettorale va avanti regolarmente. Per me, al momento, in modo virtuale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.