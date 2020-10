Coronavirus, sindaco di Randazzo: “Sospese le attività didattiche”

"Si è deciso, di concerto con il Commissario Regionale per il Covid dott. Giuseppe Liberti, di sospendere le attività scolastiche soltanto nei giorni di lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2020. Tempo che mi è stato comunicato essere abbondantemente sufficiente per sanificare tutti gli ambienti che ospitano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul nostro territorio". E' quanto comunicato dal sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, con un post su Facebook. "Mercoledì 14 ottobre 2020 riprenderanno le lezioni all’interno dei nostri plessi scolastici, che ricordo hanno rispettato e rispetteranno protocolli di sicurezza anti-covid. Mercoledì, oltre alla ripresa delle attività scolastiche, all interno delle strutture scolastiche avrà inizio lo screening di massa, iniziando con gli studenti dai 12 ai 18 anni e con tutto il personale scolastico, ai quali verrà effettuato il tampone rino-faringeo. Dobbiamo convincerci che con il virus si deve convivere almeno sino alla primavera del 2021, per cui è essenziale, come affermato dal Presidente della Repubblica , che continui l’attività scolastica e ogni forma di convivenza civile, anche per evitare assolutamente un secondo lookdown. Ricordiamoci , che l’unico modo per difenderci dal virus è quello di adottare comportamenti responsabili".

