Coronavirus, negativo al secondo tampone il bimbo di un asilo etneo

E' risultato negativo il secondo tampone eseguito sul bambino di 4 anni che frequenta un asilo in provincia di Catania. Il piccolo era risultato positivo a una prima analisi fatta effettuare dai genitori a scopo precauzionale in una struttura privata. Il secondo tampone è stato eseguito dall'Asp etnea ed è risultato negativo. Si tratterebbe di un falso positivo ma per protocollo un terzo tampone è stato eseguito oggi dall'Asp per avere la conferma della doppia negatività.

