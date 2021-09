Covid, in Sicilia nuovi casi sotto quota mille: a Catania +292 contagi

Sembra proprio che il picco sia passato, anche oggi i nuovi contagi Covid sono (poco) meno di mille: 929 per la precisione su 19.292 tamponi processati nelle ultime 24 ore, col tasso di positività del 4.8%. Per il secondo giorno consecutivo sono in discesa i posti letto occupati in ospedale: i ricoverati ordinari sono 809 (-14 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 117 (+1) con 7 nuovi ingressi. I morti comunicati oggi sul bollettino nazionale sono 12, anche se - come ogni giorno - la Regione fa sapere che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 3 dell'8 settembre; 3 del 7 settembre, uno del 6, uno del 5, uno del 4, uno del giorno 1 settembre e addirittura due risalenti al 31 luglio e 17 luglio. Alto il numero di persone guariti, 1.744. Ciò comporta un calo degli attuali positivi che diventano 27.189 (-827 rispetto a ieri) Il report per provincia: Palermo (123); Catania (292); Messina (118); Siracusa (158); Ragusa (70); Trapani (68); Caltanissetta (1); Agrigento (49) ed Enna (50).