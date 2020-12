Covid e prevenzione, al via i controlli negli esercizi commerciali

Iniziati oggi i controlli nelle attivita' commerciali situate nelle zone di maggiore affluenza di Catania e nei comuni limitrofi, in attuazione delle disposizioni dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 10 dicembre scorso e secondo le indicazioni sul tema acquisite nel corso di una riunione indetta e presieduta dal Prefetto. L'attivita' e' svolta congiuntamente dal Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Catania, dall'Ispettorato del lavoro e dal comando dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil). Sara' prevalentemente rivolta alla verifica della presenza all'interno degli esercizi pubblici del numero di persone consentito dalla normativa anti-Covid, al corretto e generalizzato uso della mascherina, all'applicazione di misure idonee atte a garantire il distanziamento, ai ricambi d'aria assicurati e a misure di igienizzazione previste. Negli esercizi di maggiori dimensioni verra', inoltre, verificata la sussistenza di procedure specifiche anti-Covid. Tali verifiche sono rivolte a garantire la sicurezza dei clienti e degli operatori in un periodo in cui e' prevista una maggiore affluenza di pubblico.