Covid, Pedara piange la scomparsa di Davide Russo

Il covid strappa Davide Russo alla comunità pedarese: l'ex consigliere comunale 49enne era ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania e da qualche giorno si trovava in coma farmacologico dopo il peggioramento delle sue condizioni. Tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano dai social network per ricordare la figura e la personalità di Davide: l'impegno politico, il volontariato ambientalista e l'amore per la città di Pedara.

“La scomparsa di Davide Russo sconvolge la nostra comunità – scrive sul suo profilo fb Anthony Barbagallo, deputato regionale ed ex sindaco di Pedara -. È stato un amministratore attento e preparato, insieme abbiamo condiviso tanti anni di impegno in seno all'amministrazione comunale. Le più sentite condoglianze ai suoi cari. Non ci sono parole”. Anche Antonio Fallica, altro ex primo cittadino pedarese, ha commentato la scomparsa di Russo: “Due parole descrivono Davide: cuore e determinazione. Le sue caratteristiche che ne hanno fatto un uomo di grandi ideali con cui era semplice arrabbiarsi ma altrettanto semplice andare d'accordo. Sono profondamente addolorato per la sua dipartita che considero una profonda ingiustizia. Ciao Davide”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Giuseppe Scarantino, dal consigliere comunale Bruno Spitaleri e da tutto il gruppo “Pedara Libera”, così come dagli amici di Gravina di Catania, il sindaco Massimiliano Giammusso ed Emanuele Mirabella, dal coordinatore provinciale Fdi Alberto Cardillo e dall'assessore regionale Manlio Messina.