Covid, tre giorni di tamponi ad alunni e genitori delle scuole di Caltagirone

Sabato, domenica e lunedì prossimi dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 a Caltagirone saranno eseguiti tamponi antigenici rapidi sugli alunni, i loro genitori, i docenti e il personale Ata dei quattro istituti comprensivi 'Arcoleo - Feltre', 'Gobetti', 'Montessori' e 'Narbone' e della scuola paritaria 'Sacro Cuore'. Lo rende noto l'amministrazione comunale aggiungendo che il personale della Protezione civile comunale fornira' ogni utile supporto. L'iniziativa, in programma nell'area di protezione civile di via Cristoforo Colombo, rientra nell'ambito del monitoraggio condotto dalla Regione siciliana in collaborazione con le Asp e con il commissario ad acta per l'emergenza Covid Giuseppe Liberti Sabato 14 novembre, mattina e pomeriggio, sarà la volta dell'istituto comprensivo 'Gobetti' e della scuola paritaria 'Sacro Cuore'; domenica 15 novembre, dalle 8 alle 13, dell' istituto comprensivo 'Arcoleo - Feltre' e dalle 14 alle 19 dell'istituto comprensivo 'Montessori'; lunedi' 16 novembre dell' istituto comprensivo 'Narbone'. "Si tratta - sottolinea il sindaco Gino Ioppolo - di un'attività a cui il Comune sta prestando la propria massima collaborazione nella consapevolezza del significativo contributo che essa puo' dare nella prevenzione e nel contenimento del contagio"." I dati relativi alla nostra città emersi dalla prima tre giorni sono confortanti- conclude - ma oggi più che mai non bisogna mollare la presa e continuare a rispettare, sempre di più e meglio, le regole".