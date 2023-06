In via Aretusa crack, topi e rifiuti: i residenti chiedono interventi

I residenti di via Aretusa hanno tre grossi problemi. I consumatori di crack, che in alcune occasioni hanno assunto comportamenti violenti. Il degrado di un ex opificio, divenuto il rifugio di molti senza tetto. Ed infine i topi. Una vera infestazione, naturale conseguenza del degrado di questa zona, prossima al porto ed alle zone di spaccio più "calde" di San Cristoforo. Le loro lamentele si sono concretizzate in un esposto, fino ad ora privo di seguito