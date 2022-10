De Luca candidato a sindaco di Taormina se lo vorranno i taorminesi: "Catania? Ipotesi mai esistita"

Nessuna candidatura per ricoprire la carica di sindaco a Catania, ma c'è un chiaro impegno per Taormina. "I Taorminesi per De Luca", è il progetto lanciato ieri sera dall'ex sindaco di Messina Cateno De Luca in piazza IX Aprile a Taormina dal leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord. "Un progetto che mira ad accendere il dibattito politico in vista delle prossime amministrative di primavera partendo da quelle che sono alcune delle criticità di Taormina mai realmente affrontate", si legge in una nota stampa. "Perché, ha chiesto De Luca ai taorminesi, vi dovete accontentare di questa situazione che volge sempre al peggio e non ottenere invece quello che meritate. Oggi non è più tempo di vivere di rendita, il mio è solo spirito di servizio per il nostro territorio, come ho già fatto a Fiumedinisi, a Santa Teresa di Riva e a Messina", ha detto De Luca.



Il progetto "I Taorminesi per De Luca", tre liste, tre candidati a sindaco: Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo, Dafne Musolino

“Ho previsto 3 liste e la possibilità di aderire al progetto entro giorno 8 dicembre attraverso la piattaforma sud-chiamanord.it - ha spiegato l'ex primo cittadino peloritano - Se arriveranno le candidature di uomini e donne per fare almeno queste tre liste allora ufficializzerò la mia candidatura prima delle festività natalizie". Diversamente, ha aggiunto, "sarò sempre e comunque a disposizione di Taormina e dei taorminesi nella mia qualità di deputato regionale". L’obiettivo è il rilancio di Taormina attraverso un astrategia inclusiva che si concluderà in "cinque anni e non servirà un giorno in più", ha assicurato De Luca. L'appello, infine, alla classe politica taorminese che ha avuto la responsabilità di governo della città: "Fate un passo indietro, collaboriamo insieme per il bene di Taormina".

De Luca sindaco di Catania? "Non ne ho nessuna intenzione"

"Non ho nessuna intenzione di candidarmi a Catania. Ora voglio rilanciare Taormina e riportarla ai livelli che merita, se lo vorranno i taorminesi". Per smentita dello stesso sindaco sfuma, dunque, l'ipotesi di una candidatura nel centro etneo. Alle Regionali, in provincia di Catania su tre liste solo Sicilia Vera ha superato lo sbarramento tenendo testa a Fratelli d'Italia come liste più votate.