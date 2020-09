Allevatore denunciato per aver appiccato un incendio in un suo terreno

I carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania hanno denunciato un 63enne del posto, allevatore, ritenuto responsabile di tentato incendio. L’attenzione dei militari, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, è stata attirata da una colonna di fumo proveniente dalle campagne della contrada Bognanni. In considerazione anche del divieto tuttora vigente di distruzione mediante accensione di stoppie e ramaglie, si sono immediatamente recati sul posto ed hanno trovato l'uomo intento ad appiccare il fuoco a sterpaglie in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Le fiamme rischiavano di propagarsi facilmente nei terreni circostanti anche in considerazione del fatto che esso era stato appiccato in più punti. L’uomo è stato trovato in possesso di un accendino mentre, sul suo veicolo, i militari hanno rinvenuto altri 5 accendifuoco ed una busta contenente un gran numero di fiammiferi da cucina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.