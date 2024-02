A Didacta 2024 la presentazione del libro "Infinito tecnologico" del docente catanese Davide Emanuele Betto

Sarà presentato a Didacta 2024, il prossimo 22 marzo a Firenze, il nuovo libro di tecnologia per le scuole medie "Infinito tecnologico" ( Lattes Editori &C), scritto dal docente catanese e architetto Davide Emanuele Betto.

"Vengono narrate la bellezza e la poliedricità di una disciplina unica, ricca, mutevole, 'infinita' appunto. Un testo che, come in un racconto, descrive i complessi concetti dei processi tecnologici in maniera coinvolgente e affascinante, conducendo i ragazzi quasi per mano nell’incredibile viaggio alla scoperta delle innovazioni e delle invenzioni che la scienza e il mondo ogni giorno ci propongono - spiega il docente - Pensato e costruito in classe durante l’attività didattica verificando difficoltà, interessi e motivazioni che spingono i ragazzi ad apprezzare e ad amare i contenuti di questa disciplina, il libro traspone sulle sue pagine questa sperimentazione step by step, ponendo l’accento su aspetti quali il confronto, l’esperienza, l’osservazione, l’attualità, il contesto e le tecnologie disponibili oggi nelle scuole".

"Ma Infinito Tecnologico nasce anche per essere una guida per il moderno docente di tecnologia caratterizzandosi per un approccio agile, al passo con i tempi, facile da consultare e ricco di spunti e suggerimenti per attività in classe o a casa", conclude il professore.

Il libro è ricchissimo di spunti e suggerimenti, sia per il docente che per lo studente. Nel volume "Settori produttivi" ogni unità si apre con una pagina

che oltre a fornire l’indice degli approfondimenti contenuti, prevede una sezione dedicata alla didattica orientativa. Attraverso domande e suggerimenti si cerca di portare a galla attitudini e interessi dei singoli studenti per migliorare la conoscenza e favorirne l’orientamento. Un’unità iniziale introduce il rapporto, l’impatto e dunque l’importanza della Tecnologia, anche in relazione con gli obiettivi dell’Agenda 2030. La trattazione è accurata e alterna immagini a disegni per un confronto costante tra la teoria e il mondo reale. Costante richiamo alle tematiche ambientali sia nella trattazione sia nella rubrica Ambiente con molta attenzione a come questi temi vengono affrontati in Italia. La rubrica "Un occhio al futuro" procede parallelamente alla trattazione con richiami aggiornati e di ampia prospettiva circa l’evoluzione delle tecnologie. La rubrica "Made in Italy" sottolinea e illustra le eccellenze italiane nei vari settori. Ogni unità si conclude con una verifica e una doppia pagina chiamata "Osserva e ragiona" con mappe da completare, a partire dalle immagini. Per la didattica inclusiva sono presenti i Saperi di base, in caratteri ad alta leggibilità. Infine le attività per il CLIL completano l’apparato didattico dell’unità. La parte di "Disegno" prevede la descrizione puntuale dei vari passaggi, sempre corredati di posizione di riga, squadrette e quote di riferimento. Proiezioni ortogonali, assonometria isometrica, monometrica e cavaliera sono sempre integrate da numerose attività svolte e proposte.

Oltre alla presentazione durante Didacta 2024, ci saranno altri eventi in programma. Qui il dettaglio