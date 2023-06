Una discarica accanto alla scuola "Mimosa" di via Vinciguerra

La scuola materna "Mimosa" accoglie molti bambini di San Cristoforo, ma da tempo deve fare i conti con un serio problema: i rifiuti. I cumuli bloccano uno dei portoni dell'edificio, lato via Vinciguerra. La discarica era stata ripulita con dei mezzi meccanici, come spiega un residente, ma si è poi riformata in breve tempo. Tra la spazzatura anche la paglia proveniente dalle stalle del quartiere ed addobbi natalizi