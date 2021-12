Anziana trovata morta in casa: era vegliata da diversi giorni dal figlio

Il cadavere di una donna, di circa 80 anni, è stato trovato dai carabinieri a Belpasso. A dare l'allarme i vicini di casa che insospettiti dal cattivo odore hanno allertato i militari che hanno citofonato all'appartamento della donna. Ad aprire loro il figlio, di circa 40 anni, che - nell'ultimo periodo - avrebbe vegliato la madre ormai deceduta. L'uomo, che viveva con l'anziana donna che accudiva, ha passato quindi diversi giorni con il cadavere della madre senza dare nessun allarme. Al momento le indagini sono in corso per appurare i fatti e il medico legale giunto sul posto sta cercando di accertare le cause del decesso.