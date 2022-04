Comunali, a Scordia Fratelli d'Italia sostiene Franco Barchitta

Fratelli d’Italia è pronta a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative di Scordia. Le consultazioni del coordinamento locale in capo a Tony Muzzone unitamente al coordinatore provinciale guidato da Alberto Cardillo portano il partito di Giorgia Meloni a sostenere il sindaco uscente Franco Barchitta. "La politica è cosa seria che necessita impegno e continuità per vedere i risultati di chi ci amministra", osserva il coordinatore del gruppo locale di Fratelli d’Italia, Muzzone. "La determinazione del sindaco uscente ha rappresentato per noi quel valore in più che ha indirizzato la nostra scelta e a breve presenteremo i nostri candidati a suo sostegno", conclude. "Il partito ha dato lo sta bene al sostegno del sindaco Franco Barchitta, intanto - conclude il coordinatore provinciale Cardillo - continueremo a portare avanti in nostro progetto politico e a fare crescere le adesioni anche sul territorio di Scordia". Il parlamentare regionale Gaetano Galvagno invita Franco Barchitta e tutti i candidati a fare una campagna elettorale basata su proposte semplici e reali che possano soddisfare le esigenze del territorio.