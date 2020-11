A Tremestieri continua la campagna elettorale: si dovrebbe votare il 29 e 30 novembre

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020. Dal decreto si evince che solo nei Comuni già sciolti per infiltrazioni mafiose le elezioni verranno rinviate. Tra quelli menzionati Tremestieri non è citata, ma c'è un margine di incertezza sulle prossime elezioni. "Andiamo avanti - spiega la candidata Sindaco del Movimento 5 Stelle, Simona Pulvirenti -in previsione delle elezioni che si terranno il 29 e 30 novembre, salvo ulteriore rinvio per altri motivi. È nelle mani di Musumeci che finora ha fatto ciò che gli è parso di fare. Certo, non è né agevole tale momento storico per fare una dignitosa campagna elettorale con un lockdown che di fatto ci nega il contatto con i cittadini. Non è un momento sereno, considerato peraltro, questo scenario che vede da un lato i cittadini, privati di un voto consapevole e dall'altro, una politica che ha portato il Comune al tracollo e che ha gettato pesanti ombre sul nostro paese".