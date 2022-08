Sono stati dimessi i quattro vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione di via Abate

Sono stati dimessi quattro vigili del fuoco che erano stati ricoverati agli ospedali Garibaldi Centro e Cannizzaro di Catania, dopo avere riportato lievi ustioni, scoriazioni e contusioni a seguito della deflagrazione avvenuta questa mattina al civico 7 di via Carmelo Abate. I pompieri si erano recati sul posto per un sopralluogo dovuto alla segnalazione relativa a una fuga di gas. Entrati nell'appartamento della palazzina sono stati coinvolti dall'esplosione derivante dalla miscela gas-aria. Come confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, i feriti lievi sono sei.

Due si trovavano all'Ospedale Garibaldi Centro e gli altri all'Ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso. Questi ultimi hanno riportato ustioni di primo e secondo grado a volto e mani, uno anche un trauma al ginocchio. Entrati in codice giallo, sono stati sottoposti agli approfondimenti e alle medicazioni da parte degli specialisti. Gli altri solo qualche scoriazione. "Fortunatamente nulla di grave, ma la paura è stata tanta", fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Quella di questa mattina non è la prima esplosione dovuta a una fuga di gas in cui a Catania sono rimasti coinvolti vigili del fuoco. Oggi i feriti sono stati quattro ma il 20 marzo del 2018 le conseguenze furono più pesanti con due morti e due feriti solamente tra i pompieri a causa di una esplosione di un locale al piano terra di una palazzina che provocò anche la morte di un anziano, Giuseppe Longo, di 75 anni, che potrebbe avere causato la deflagrazione nell'intento di suicidarsi. In quella occasione persero la vita Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e rimasero feriti altri due pompieri, Marcello Tavormina, di 54 anni, e Giuseppe Cannavò, di 36.