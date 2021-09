Nuova eruzione dell'Etna, fontane di lava dal cratere di Sud Est

Dopo una pausa di alcune settimane, l'Etna torna a farsi sentire e vedere con una nuova eruzione che coinvoge il cratere di Sud Est. Dalle 6 e 15 di questa mattina è ripresa l'attività stromboliana, cresciuta esponenzialmente come intensità fino alle fontane di lava osservate a partire dalle 9 e 30 circa ed attualmente in corso. La cenere lavica si disperde in direzione Acireale-Giarre, colpendo ancora una volta i paesi più provati dai recenti episodi analoghi. La situzione è monitorata dai vulcanologi dell'Ingv di Catania che hanno registrato un'altezza massima di 9mila metri per la nube prodotta dall'Etna.