Torna a Catania il festival siciliano dell’illusionismo

Il Sicily Magic Fest, l’evento siciliano dedicato al mondo dell’illusionismo e della prestigiazione torna a Catania per la sua terza edizione. Il 29 e il 30 aprile 2022 oltre 15 illusionisti si alterneranno sul palco della Dimis per trascinare il pubblico in un mondo di magia e stupore. Tutte le attività saranno ad ingresso totalmente gratuito e il fitto programma prevede eventi adatti a tutte le fasce d’età.

“L’idea del festival - spiega il suo patron e ideatore Dimitri Tosi, in arte Dimis - è quella di portare l’illusionismo al grande pubblico: troppo spesso la prestigiazione viene vista come un’arte di nicchia. Vogliamo dimostrare che approcciarsi all’illusionismo è possibile, che i corsi di magia per bambini e adulti sviluppano abilità che vanno dalla motricità fine all’autodeterminazione di sé e che gli spettacoli possono essere adatti ad un pubblico di tutte le età”. Per mettere in pratica tutto questo, Dimis e lo staff del Sicily Magic Fest hanno creato un fittissimo programma di eventi: spettacoli pomeridiani e serali, conferenze, workshop, corsi di magia per bambini e ragazzi. “Sarà una due giorni immersiva nel mondo della prestigiazione”, promette Dimis.I pomeriggi saranno dedicati ai ragazzi e alle famiglie: ci saranno corsi di magia, conferenze e family show. Ad alternarsi sul palco ci saranno la Maga Benny, Mr Bollicino, il Mago Clap e lo scienziato Pazzus del Museo Ludum Daniele Abate.

La Lollins al primo evento AssoKappa in Sicilia

Tra gli artisti più in vista di questa edizione 2022 c’è sicuramente la Lollins. Allieva della Scuola di Magia di Diego Allegri, Silvia Lollino ha imparato cosa significa essere una giovane prestigiatrice in un mondo popolato da uomini.

Si è appassionata alla magia per conto proprio e ha iniziato a lavorare a suoi numeri da autodidatta, ma poi ha voluto formarsi con dei corsi specifici di prestigiazione. È specializzata di cartomagia ma sta studiando la magia di scena perché ama fare le cose in grande. La Lollins ha conquistato il grande pubblico con la partecipazione al programma di Rai2 “Voglio essere un mago” che vedeva Raul Cremona come Magister e il grande Silvan come voce narrante.Sarà presente durante i due giorni del Sicily Magic Fest per incontrare i fan e darà i suoi consigli ai giovanissimi che vogliono iniziare la loro avventura nel mondo della prestigiazione durante il primo evento Assokappa in Sicilia che si terrà presso il Salone Teatro di via Giannotta 41 a Catania e che vedrà protagonisti - oltre che la Lollins - anche Diego Allegri, Renato Cotini e il mago Daniel.

Direttamente da Italia’s got Talent Matteo Filippini

Mentalista, illusionista e musicista rock, Matteo Filippini sarà il protagonista dello show serale di venerdì 29 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Teatro De Curtis.Matteo Filippini ha calcato palcoscenici importanti di varie trasmissioni televisive, tra cui Le Iene, Non è l’Arena e Italia’s Got Talent.Carismatico performer, Matteo Filippini offre una forma di intrattenimento brillante e avvincente. In “Mica c’ho la sfera di cristallo”, Filippini sa far godere il pubblico del giusto mix di intrattenimento, suggestioni mentali e comicità. Con lui sul palco i protagonisti sono proprio gli spettatori. Un viaggio tra misteri e prodigi della mente, immagini e percezioni, che porterà il pubblico a riflettere su aspetti della propria mente fino a quel momento sconosciuti ma dove non mancheranno momenti di cabaret e divertimento.

Il Gran Galà della Magia

A concludere la due giorni ci sarà il Gran Galà della Magia, che si svolgerà sul palco del Teatro De Curtis sabato 30 aprile alle ore 21.00.Un vero e proprio varietà magistralmente condotto dal Presidente del Club Magico Italiano Gianni Loria. Americo Rocchi in arte Jarry, pianista professionista e prestigiatore di fama internazionale noto per la sua abilità con la manipolazione delle monete e per il patrimonio letterario da lui scritto riceverà il Premio Goldin alla Carriera 2022 e si esibirà sul palco in un numero di musica e magia.

Diego Allegri, cartomago e youtuber, stupirà il pubblico per la sua abilità nelle ombre cinesi.Dimis - patron del festival e specializzato in magia brillante - insieme alla sua partner Chicca porterà per la prima volta sul palco del Sicily Magic Fest un estratto del suo spettacolo di grandi illusioni.

E in fine Daniel, al secolo Daniele Civello, che riceverà il Sicilian Illusionist Award per la dedizione ad una carriera artistica brillante e costellata di successi e per le sue recenti e innovative pubblicazioni in ambito magico. Special guest della serata Lady Roberta Kent, performer internazionale di burlesque e ideatrice e produttrice del Taormina Burlesque Festival.

Sicily Magic Fest per il sociale

“In tutti gli eventi che realizziamo - spiegaDimis - non può mai mancare un impegno per il sociale e per il territorio. Nell’edizione 2022 del Sicily Magic Fest sarà possibile lasciare un contributo assolutamente volontario per la Rotary Foundation e per i progetti che la fondazione porta avanti anche in Sicilia. Ringrazio i Club sponsor Catania Est, Catania Bellini e Catania Nord e i soci che presteranno il loro servizio durante le due serate di raccolta fondi”. A sostenere il festival - patrocinato dal Comune di Catania e dal Club Magico Italiano - in questa sua terza edizione ci sarà il centro commerciale Etnapolis: "Grazie a Etnapolis, shopping center da sempre promotore di eventi culturali - conclude Dimis - potremo fare del bene e offrire alla città un evento totalmente gratuito". Il programma completo del festival è visionabile sul sito www.sicilymagicfest.it