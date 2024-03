Festività pasquali in sicurezza, intensificati i servizi di controllo del territorio

Con l’approssimarsi delle festività pasquali, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, disposti con ordinanza del questore di Catania e realizzati sulla base di strategie individuate in seno al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il maggiore afflusso turistico previsto in occasione della ricorrenza religiosa e delle tradizionali gite fuoriporta, unite alle criticità derivanti dalla situazione internazionale e dalla perdurante minaccia terroristica, impongono un innalzamento della soglia d’attenzione. Dopo alcune precise valutazioni fatte in sede di tavolo tecnico la questura di Catania ha, quindi, realizzato un programma di sicurezza che coinvolge tutte le articolazioni territoriali: dai commissariati sezionali, alle volanti e alla squadra mobile che, in coordinamento tra loro, realizzeranno una rete di monitoraggio sul territorio.

Commissariati e volanti, in particolare, disporranno con le proprie pattuglie specifici servizi antirapina nel corso di tutta la settimana in cui maggiore è la presenza di turisti e attueranno nelle giornate di domenica e lunedì, un servizio di controllo del territorio specialmente dedicato alle aree individuate all’interno di un percorso in cui è prevista la maggiore affluenza di persone e dove si concentrano il maggior numero di esercizi commerciali.

Anche le specialità della polizia presenti nel territorio catanese, la polizia di frontiera presso il porto e l’aeroporto, la polizia stradale e la polizia ferroviaria, entreranno in azione sia concorrendo al dispositivo di vigilanza in sinergia con la questura, sia perseguendo i piani di rafforzamento dei presidi di controllo, specificatamente previsti dalle rispettive direzioni centrali.

A Catania, per il weekend, sono previste attività di pattugliamento nelle principali aree verdi cittadine, principali luoghi di ritrovo di famiglie, giovani e anziani, tra le quali villa Bellini e il lungomare. L’intensificazione dei servizi, con l’impiego di personale di tutti i comparti della polizia, riguarderà anche le principali arterie stradali, le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Catania. I controlli sono stati potenziati anche in prossimità dei luoghi di culto che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, saranno meta particolarmente ambita da cittadini e turisti.

Particolare attenzione è riservata alla prevenzione dei furti in abitazione per contrastare il rischio che i ladri, approfittando degli spostamenti, possano cogliere l’occasione per introdursi negli edifici in assenza dei proprietari. Intensificati i sevizi della polizia stradale al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti, sia lungo le principali arterie stradali che nelle vie di ingresso e uscita delle città, con particolare riferimento ai giorni di massimo flusso di veicoli. I controlli non riguardano esclusivamente gli spostamenti su strada. Importante il monitoraggio della polizia ferroviaria nel controllo dei passeggeri e dei bagagli a bordo dei convogli nelle principali stazioni della provincia. I controlli, inoltre, sono intensificati anche presso lo scalo aeroportuale “Catania – Fontanarossa".