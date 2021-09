Fugge a bordo di auto rubata: inseguito e arrestato

I carabinieri di Belpasso hanno bloccato il pregiudicato dopo un inseguimento lungo la strada provinciale per Nicolosi

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un pregiudicato di 29 anni di Motta Sant’Anastasia (CT), poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'equipaggio della gazzella, nel corso di un servizio perlustrativo, ha sorpreso il giovane mentre rubava una Fiat Panda parcheggiata in via Nuova di Nicolosi a Belpasso. Questi, vedendo i carabinieri, è fuggito a tutta velocità dando luogo ad un lungo inseguimento terminato lungo la provinciale 4/II dove gli operanti sono riusciti a bloccare ed ammanettare il ladro. L’arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.