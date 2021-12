Rubano attrezzi da lavoro ed il proprietario li insegue, arrestati due ladri

I carabinieri della stazione di Ognina hanno arrestato un 34enne romeno e un 24enne di Trapani, con l'accusa di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di ieri in via Martino Cilestri un uomo, agitando le braccia, ha attirato l’attenzione di una pattuglia ed ha indicato loro di dirigersi in via Milano. I militari hanno visto sopraggiungere due giovani che correvano tenendo nelle mani l’uno una cassetta di attrezzi in metallo e l’altro una borsa. Sono stati bloccati ed identificati, scoprendo dopo alcuni istanti che i due erano inseguiti a loro volta da un altro uomo, il vero proprietario di quell’attrezzatura. Dopo aver ripreso fiato, il signore ha riferito ai carabinieri di essere impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori edili in via Firenze e che, i due uomini da loro fermati, gli avevano poco prima sottratto gli attrezzi dal furgone. Gli arnesi gli sono stati immediatamente restituiti.