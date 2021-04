Furto in casa di un commerciante: identificato e arrestato il ladro

I carabinieri della stazione di Mascali hanno arrestato il 36enne Said Rabah, di origini marocchine ma domiciliato a Fiumefreddo di Sicilia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale etneo per il reato di furto aggravato. L’uomo, il 6 dicembre del 2019, si era reso responsabile di un furto all’interno di un’abitazione di un commerciante mascalese che dopo essere rientrato a casa dopo una giornata di lavoro, ha avuto l’amara sorpresa di trovare il proprio appartamento messo a soqquadro dai ladri che avevano rubato, oltre ad alcuni elettrodomestici e le chiavi della motocicletta, anche diverse monili in oro e corallo, nonché degli orologi contenuti all’interno di una cassaforte a muro che, di fatto, era stata violata mediante il disco metallico di una smerigliatrice angolare, il tutto per un valore di oltre 6 mila euro. Al malcapitato pertanto, non era rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri che mediante l’attività info-investigativa, corroborata anche dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona teatro del fatto reato, sono riusciti a dare un nome ed un volto al malvivente. In casa dell’indagato i militari, previa perquisizione, hanno rinvenuto parte della refurtiva che era stata trafugata nell’abitazione del commerciante. La merce è stata restituita all’avente diritto, mentre l’uomo, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza.