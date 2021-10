Risparmiavano sulla bolletta "grazie" al contatore manomesso: due denunciate

I carabinieri della stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato due donne di 60 e 75 anni. Avevano escogitato un modo, illegale, per abbattere i loro consumi energetici e adesso dovranon rispondere di furto aggravato. Le due, una residente in via San José Maria Escrivà e l'altra in Carnazza, avevano manomesso i contatori elettrici per conteggiare un numero minore di kilowatt rispetto a quelli realmente consumati. In entrambe le abitazioni, infatti, i contatori evidenziavano manomissioni nel circuito ed in particolare, nel caso di quello installato nell’abitazione di via Carnazza, i tecnici hanno accertato un ammanco di oltre 16 mila kilowatt.