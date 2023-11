Sorpresi a rubare monete dai distributori automatici: arrestati

I carabinieri di Gravina hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due giovani di 23 e 21 anni, il primo con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e denunciato, a piede libero, anche un terzo giovane, di 21 anni, che aveva il ruolo di far da palo durante il furto.

I tre giovani sono stai notati dai militari, intorno alle 3 di notte, mentre a bordo di una city car, si aggiravano con atteggiamento guardingo nei pressi di via Ettore Majorana a Tremestieri. Seguendoli a distanza in modo da non farsi notare, i carabinieri hanno osservato i movimenti del gruppetto che, dopo aver parcheggiato la vettura in posizione defilata ma con il muso rivolto verso la strada, si è separato.

Uno dei tre è rimasto fermo a far da palo, mentre gli altri due giovani hanno proseguito a piedi introducendosi, in maniera furtiva, all’interno del plesso comunale nelle vicinanze di via Majorana; da cui sono usciti dopo una manciata di minuti, correndo verso il complice.

Subito prima che la coppia potesse salire sull’automobile e scappare è scattata l'azione dei carabinieri. I militari hanno bloccato, identificato e perquisito i due giovani, trovandogli addosso circa 25 euro in monete e un grosso cacciavite, utilizzato poco prima per compiere lo scasso. Nella city car, assieme al palo, anch’egli colto di sorpresa dai militari, sono stati poi recuperati numerosi altri strumenti da scasso come grimaldelli, chiavi inglesi e un taglierino, tutti ben occultati sotto la tappezzeria, mentre nel bagagliaio è stato scoperto un flex con filo a corrente e lama inserita, visivamente già utilizzata.

Ricostruendo la dinamica dell’azione, i militari hanno capito che i due ladri, avuto accesso a due diversi locali dei servizi demografici, hanno poi spaccato le porte d’ingresso e forzato due distributori automatici, portandosi via il contenuto in denaro.

I ladri sono stati quindi condotti presso gli uffici della compagnia di Gravina dove il ventunenne che aveva agito come palo è stato deferito a piede libero, mentre gli altri due sono stati arrestati e sottoposti, come disposto dall’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa di direttissima.