Ruba un motorino con un complice in piazza Santa Maria di Gesù, denunciato

Un catanese di 19 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ricettazione. . Le volanti della polizia sono intervenute in piazza Santa Maria di Gesù, dopo aver ricevuto una segnalazione per il furto di un ciclomotore. Nella telefonata l’interlocutore ha riferito della presenza di due persone: una era alla guida di una auto, mentre l’altra aveva preso lo scooter rubato e procedeva a luci spente, aggrappato allo sportello della vettura. Di entrambi i mezzi sono state riferite le targhe. Al momento dell’arrivo degli agenti, i due si erano già dileguati, ma grazie agli accertamenti compiuti dal personale della sala operativa i poliziotti sono risaliti all’intestatario della macchina, persona già nota per i numerosi precedenti di polizia. Gli equipaggi hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del sospettato ed hanno subito notato la macchina e lo scooter segnalati, insieme al ragazzo intento ad armeggiare sul motociclo, utilizzando diversi attrezzi. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato. Si è quindi proceduto a contattare la proprietaria del mezzo a due ruote, che ha formalizzato la denuncia di furto in questura, rientrando in possesso dello scooter. Il 19enne è stato indagato per ricettazione e la sua auto è stata sequestrata in quanto priva di copertura assicurativa.