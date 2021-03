Giornata della Donna, le iniziative a Giarre

Fervono i preparativi nella città di Giarre, anche con la partecipazione del Comune in persona dell’Assessore alle pari opportunità Ermelinda Nicotra, in vista della giornata internazionale della donna che ricorre lunedì 8 marzo 2021. In particolare gli appuntamenti in via di definizione risultano essere: Lunedì 8 marzo 2021 ore 11.30 nel salone degli specchi (palazzo di Città via Callipoli 81) sarà sottoscritto il protocollo d’intesa con l’associazione “Rhèa Onlus” per la gestione dello sportello d’ascolto antiviolenza e antistalking “Maria Rita Russo” approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 60 del 30/06/2020. Saranno presenti il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna, l’Assessore Ermelinda Nicotra, i rappresentanti dell’associazione “Rhèa Onlus” e il comando della stazione Carabineri di Giarre Lunedì 8 marzo 2021 alle ore 18.00, su organizzazione della pro Loco di Giarre, con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell’Assessore Ermelinda Nicotra, in diretta streaming dal Salone degli Specchi si svolgerà il convegno dal titolo: La figura della donna nel mondo greco e romano. Durante il convegno l’Assessore Nicotra presenterà ufficialmente il “1° Concorso Donne che raccontono”. Si tratta di un’iniziativa, con premiazione finale prevista per il 6 maggio, finalizzata (tramite un elaborato) a dar voce a tutte le donne della nostra comunità al fine di far emergere il vissuto di coloro le quali siano state protagoniste di episodi degni di essere raccontati e conosciuti.