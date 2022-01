Giornata della memoria, ricordare affinchè gli orrori del passato non si ripetano mai più

Ricordare affinchè gli orrori del passato non si ripetano mai più. Oggi è la giornata della memoria e, come ogni anno, sono tanti gli appuntamenti per celebrare questa giornata non dimenticando l'Olocausto, con l'obiettivo di sensibilizzare a combattere ogni forma di antisemitismo.

A Catania, l'appuntamento è presso il liceo Ginnasio "Mario Cutelli" dove il prefetto Maria Carmela Librizzi sarà presente insieme alle autorità civili, militari e religiose. Saranno anche consegnate agli eredi, le medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.

Riceveranno il riconoscimento, che sarà ritirato dagli eredi, Achille Caltabiano, Salvatore Incorpora, Salvatore Pappalardo, Francesco Raineri. Nel corso della cerimonia agli interventi dei relatori seguiranno la messa in scena di una piece a cura del laboratorio teatrale del Liceo, la lettura di brani in tema da parte degli alunni e alunne e l’esibizione del Coro dello stesso Istituto.

La manifestazione si svolgerà nel rigoroso rispetto del distanziamento e delle altre misure anticovid, Potrà essere seguita in streaming sul canale youtube dello stesso istituto scolastico.