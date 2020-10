Tappa giro d'Italia a Giarre, le scuole chiudono in anticipo

Domani Martedì 6 ottobre 2020 si svolgerà la quarta tappa ciclistica del giro d’Italia 2020 con partenza da Catania e arrivo a Villafranca Tirrena (ME). La corsa ciclistica attraverserà la città di Giarre alle ore 13.00 circa e pertanto, al fine di consentire tale passaggio in sicurezza e nel rispetto delle norma per il contenimento del contagio da Covid 19, il Sindaco, d’intesa con il Comando di Polizia Locale e con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche ha disposto la conclusione anticipata delle lezioni alle ore 11.00 in tutte le scuole di Giarre di ogni ordine e grado. Ciò al fine di evitare il presumibile termine delle lezioni in concomitanza con lo svolgimento del suddetto evento sportivo e quindi agevolare la circolazione stradale e il rientro degli studenti e delle loro famiglie prima della sospensione della circolazione in alcune importanti arterie cittadine. Infatti, alle ore 11.30 circa sarà sospesa la circolazione stradale nel tratto della strada statale 114 interessata al giro e che comprende via Don L. Sturzo, via F. Aprile e via Ruggero I. Il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna a tal proposito ha commentato: “la nostra Città e ben lieta e felice di avere il passaggio della carovana del giro e ci dispiace che per le norme anti covid il pubblico non possa fare da cornice come da sempre avviene per le gare ciclistiche. Abbiamo ritenuto disporre la conclusione anticipata delle lezioni per agevolare il rientro degli studenti ed evitare il sovrapporsi tra l’orario normale di fine delle lezioni e la chiusura di importanti tratti cittadini della Statale 114. Nei giorni scorsi ci siamo fatti carico di piccoli interventi manutentivi sul manto stradale mentre la ditta IGM sta monitorando il percorso per eventuali interventi di scerbatura e pulizia.

