Pesca illegale, sequestrate due tonnellate di tonno rosso

Nella tarda serata di ieri, durante un attività di polizia marittima finalizzata al contrasto della pesca di frodo ed alla repressione di condotte illecite relative alla cattura ed alla commercializzazione di tonno rosso pescato illegalmente in violazione ai trattati europei sulla protezione e tutela della specie ittica, la guardia costiera di Catania ha proceduto al sequestro di 13 esemplari, rinvenuti all’interno di un furgone isotermico, fermato e controllato all’interno del porto di Catania, privi della prevista documentazione che ne attestasse la tracciabilità.

Il tonno, per un totale di due tonnellate, verrà sottoposto ai previsti accertamenti di carattere sanitario da parte del personale medico veterinario dell’Asp di Catania, necessari per accertarne la commestibilità e, quindi, se ritenuto idoneo al consumo umano sarà devoluto in beneficenza. L’attività svolta dai militari della guardia costiera ha portato alla contestazione a carico dei trasportatori di una sanzione amministrativa per un importo totale complessivo di 2.666 euro.