Guida senza patente l'auto della madre: minorenne denunciato

I carabinieri di Misterbianco hanno denunciato un 17enne di Belpasso, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. In piena notte, dopo essersi impossessato delle chiavi della Smart di proprietà della madre, peraltro priva di copertura assicurativa, è salito a bordo dell’auto per farsi un lungo giro oltre i confini del proprio comune di residenza, come dimostrato dai militari di pattuglia che gli hanno imposto l’alt in via Dei Vespri a Misterbianco. Ordine disatteso dal giovane conduttore che ha costretto i militari ad inseguirlo a velocità sostenuta fino in via Garibaldi, luogo in cui sono riusciti a bloccarlo ed identificarlo. L’autovettura è stata posta sotto sequestro.

