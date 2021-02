Illuminazione pubblica, Campisi: "Potenziare impianti in piazza Viceré e piazza del Carmelo"

Il Consigliere Comunale Alessandro Campisi ha presentato una nota all’amministrazione per chiedere il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione e l'aggiunta di nuovi faretti in Piazza i Viceré e in Piazza del Carmelo. “Dopo aver raccolto le istanze di tantissimi cittadini, dei consiglieri del secondo municipio e aver effettuato interventi in commissione e sopralluoghi, ho chiesto il potenziamento dell'illuminazione e l'aggiunta di nuovi punti luce in due delle piazze più frequentate della città di Catania. Durante le ore serali, gli impianti non garantiscono la sicurezza ai fruitori delle piazze o delle aree giochi ed è necessario un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale, che mi ha rassicurato sulla presenza di fondi destinati alla pubblica illuminazione. Sono in costante contatto con l'Assessore Arcidiacono e con gli uffici competenti e sono convinto che si farà di tutto per risolvere definitivamente il problema".