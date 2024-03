Vasto incendio in una falegnameria: intervengono i vigili del fuoco

La notte scorsa poco dopo le 23 i vigili del fuoco sono intervenuti a Bronte, per un vasto incendio sviluppatosi all'interno di una falegnameria. Le cause sono in corso di accertamento. L'allarme è stato dato dagli stessi proprietari che hanno tentato, senza riuscirci, a spegnere l'incendio. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Randazzo, Maletto e Linguaglossa che hanno provveduto all'estinzione dell'incendio e al minuto spegnimento. L'intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni solo ad una parte di termo copertura. Sul posto militari dei carabinieri e personale sanitario del servizio 118, anche se non risultano feriti o intossicati.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale