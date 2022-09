I vigili del fuoco spengono un incendio in un garage di via Ercole Patti

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è stata allertata nel pomeriggio di oggi per un incendio che si è sviluppato all'interno di un garage, in via Ercole Patti a Catania, in uso ad una ditta di pulizie. I vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto tagliare la saracinesca di accesso per entrare all'interno del garage e procedere quindi allo spegnimento. È stato inoltre necessario utilizzare anche un moto ventilatore per smaltire la grande quantità di fumi sviluppati dall'incendio. L'intervento ha evitato che le fiamme si propagassero ai garage adiacenti. Sul posto è intervenuta la prima partenza della sede centrale, un'autobotte di rincalzo, il furgone NBCR per la verifica dei fumi e personale sanitario del servizio 118.