Rogo di rifiuti in via Floresta: sul posto i vigili del fuoco | Video

Nelle immagini, diffuse dal presidente della Prima municipalità, Francesco Maurizio Bassini, si assiste all'ennesimo rogo di una micro discarica, questa volta in via Floresta, nelle vicinanze di via Garibaldi.

"Sono stati chiamati subito i vigili del fuoco i quali provvederanno immediatamente, ma essendo strettissima la traversa si rischiano danni seri alle abitazioni e persone - scrive Bassini - Non so se è doloso o accidentale, ma vorrei dire che incendiando la spazzatura creiamo ancora più disagi, l'alternativa è denunciare chi butta rifiuti in posti e orari non consentiti, cambiamo mentalità e svegliamo il senso civico che è in noi".