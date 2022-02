Aereo atterra fuoripista a Bicocca, sul posto vigili del fuoco e 118

I vigili del fuoco di Catania stanno intervenendo nella zona di Bicocca per un velivolo atterrato fuori pista per cause ancora da accertare. Il velivolo di aviazione generale è dell'Aeroclub di Catania ed è utilizzato dalla scuola di addestramento per conseguire la licenza PPL-A (private pilot license for airplane). I motivi dell'incidente sarebbero riconducibili ad un "arresto motore", sulle cui cause c'è un'inchiesta dell'autorità aeronautica.

È stata attivato il piano di emergenza specifico, previsto per gli incidenti che avvengono al di fuori del sedime aeroportuale. La centrale operativa del 118, con sede nell'azienda ospedaliera Cannizzaro, ha inviato autoambulanza ed elicottero per soccorrere i feriti. Gli occupanti erano due, di cui uno ferito non grave e l'altro praticamente illeso. Ricevute le cure dai sanitari sul posto, nessuno è stato portato in ospedale ed anche il veivolo, atterrato in un campo che costeggia la stada comunale Passo Cavaliere, sembrerebbe non aver riportato danni significativi.