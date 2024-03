Auto si ribalta finendo fuori strada, intervengono i vigili del fuoco

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Paternò è intervenuta questa mattina per un incidente stradale autonomo verificatosi sulla strada provinciale 135 tra Paternò e Belpasso. Un'auto si era ribaltata, finendo fuori dalla sede stradale. L'uomo che si trovava nell'abitacolo era già fuori dalla vettura ed è stata presa in cura dai sanitari del 118 che lo hanno successivamente trasportato presso l'ospedale San Marco di Catania: le sue condizioni non sarebbero gravi. La squadra intervenuta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell'incidente e dell'auto. Nella circostanza è stato anche divelto un palo telefonico. Si è quindi reso necessario l'intervento di tecnici tecnici della Telecom per il ripristino della linea. Sul posto erano presenti anche i militari della stazione locale dei carabinieri.

