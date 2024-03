Perde il controllo dell'auto e va finire contro un albero in piazza Abramo Lincoln

Una donna alla guida di una Peugeot 207 bianca, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro un albero in piazza Abramo Lincoln. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 di questa mattina. Fortunatamente non si registra nessuna conseguenza per la donna e per la figlia che era a bordo del mezzo con lei, ma sono state entrambe trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.

