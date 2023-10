Auto pirata investe 17enne e fugge

Incidente in via Lucania a Paternò. Un'auto sarebbe finita contro uno scooter davanti all’istituto Redi (l’Agrario) intorno alle 22:30 di ieri. Alla guida del mezzo a due ruote un ragazzo di 17 anni che sarebbe rimasto sull’asfalto sanguinante. L'investitore, invece, è scappato dal luogo del sinistro. Il giovane, nonostante le ferite, si è rimesso a guidare fino a casa. A quel punto è stato accompagnato in ospedale dai genitori. Grande forza di volontà del minore che ha un referto con 100 punti di sutura alla gamba.

I carabinieri della Compagnia di Paternò si stanno occupando delle indagini e tentano di identificare il responsabile. Sul macchie di sangue, vetri probabilmente di un fanale in frantumi, uno intriso di sangue e anche diverse parti in plastica. Potrebbero essere analizzate pure le telecamere di sorveglianza della scuola e degli edifici privati dell'area.