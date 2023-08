E' morto lo scooterista finito sotto un pullman al corso Italia

E' morto poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro lo scooterista 67enne che, ieri intorno alle ore 10.30, è rimasto vittima di un incidente stradale nell'incrocio tra corso Italia e viale Vittorio Veneto. L'uomo con il suo scooter è finito sotto un pullman dell’Interbus. Non si conosce la dinamica precisa dell'incidente, le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale intervenuta sul posto.

Soccorso dai sanitari del 118, la vittima è stata trasportata in codice rosso al Cannizzaro. Le sue condizioni erano gravi, avendo riportato - come specificato dall'ospedale - un politrauma con emorragia cerebrale, fratture costali multiple e un trauma toracico con pneumotorace. Appena arrivato in pronto soccorso, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, il 67enne è morto.