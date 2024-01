Scontro tra suv ed utilitaria a Paternò, un ferito: interviene l'elisoccorso

Intorno alle 16 di questo pomeriggio, un suv ed una utiliaria si sono scontrati sulla strada statale 284, in territorio di Paternò. Due i feriti: una persona, in particolare, avrebbe riportato delle lesioni gravi ed è stato necessario far intervenire d'urgenza l'elicottero dell'ospedale Cannizzaro, dopo l'estrazione dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i vigili urbani del comune etneo. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Scalilli.